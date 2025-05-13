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Стало известно, сколько сотрудников будут работать в «Кадиллаке»

Стало известно, сколько сотрудников будут работать в «Кадиллаке»
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Новая команда Формулы-1 «Кадиллак» планирует работу с около 600 сотрудниками, сообщает Motorsport. Именно такое количество работников подразумевает организационная структура команды.

Напомним, «Кадиллак» станет 11-м коллективом на стартовой решётке. Изначально команда «Андретти», основанная легендарным пилотом Марио Андретти, подавала заявку на присоединение к чемпионату, и Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила её, но руководство Формулы-1 отклонило.

Затем «Андретти» стала развивать сотрудничество с General Motors, что в итоге привело к созданию команды «Кадиллак».

На данный момент американский коллектив не анонсировал ни одного гонщика, а в последнее время в СМИ циркулируют слухи, что одним из пилотов станет мексиканец Серхио Перес.

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