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Эксперт назвал лучший вариант для Переса, чем «Кадиллак»

Эксперт назвал лучший вариант для Переса, чем «Кадиллак»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о будущем Серхио Переса в Формуле-1.

«Я всё ещё считаю, что главная цель Серхио Переса — получить место в «Кадиллаке». Но попасть в «Альпин» в следующем году было бы гораздо лучше. Если ты планируешь провести год или два в Формуле-1, то «Альпин» был бы более логичным выбором.

Но что случится с Франко Колапинто? Ситуация сложная. Может ли Перес вернуться в «Ред Булл»? Думаю, единственный, кто способен сместить Юки Цуноду это Исак Хаджар. Он продемонстрировал большой потенциал, выступая в «Рейсинг Буллз», — приводит слова Монтойи PlanetF1.

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