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«Кадиллак» прошёл первые краш-тесты

«Кадиллак» прошёл первые краш-тесты
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Команда Формулы-1 «Кадиллак» в сотрудничестве с «Далларой» уже построила первое шасси, которое успешно прошло первые краш-тесты для сезона-2026 Формулы-1. Об этом сообщает Motorsport.

Как информирует источник, первое шасси значительно превышает вес, однако это не является большой проблемой, поскольку каждая команда в Ф-1 борется с агрессивным ограничением веса 2026 года.

Напомним, «Кадиллак» станет 11-м коллективом на стартовой решётке. Изначально команда «Андретти», основанная легендарным пилотом Марио Андретти, подавала заявку на присоединение к чемпионату, и Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила её, но руководство Формулы-1 отклонило.

Затем «Андретти» стала развивать сотрудничество с General Motors, что в итоге привело к созданию команды «Кадиллак».

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