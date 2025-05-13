Антонелли: люди неправильно понимают Ферстаппена, за пределами трассы он хороший парень

Итальянский новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о своих взаимоотношениях с четырёхкратный и действующим чемпионом мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я думаю, что люди могут неправильно понимать Макса: на трассе он зверь, но за её пределами он очень хороший парень. У нас много общего, нам обоим очень нравятся GT и гоночные симуляторы.

Моё сравнение с Хэмилтоном? Это не тяготит меня, поскольку я знаю, что я не его замена. Просто чувствую себя новым гонщиком команды «Мерседес», благодарен за предоставленную мне возможность», — приводит слова Антонелли F1Oversteer.

Андреа Кими Антонелли после шести Гран-при в сезоне-2025 занимает шестое место в личном зачёте, набрав 48 очков.