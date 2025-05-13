Монтойя не считает, что Мик Шумахер является главным кандидатом на место в «Кадиллак»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о будущем составе пилотов команды «Кадиллак».

«Мик Шумахер говорил буквально со всеми в Майами, поэтому он сейчас во всех новостях. Я был бы удивлён, если бы узнал, что Чеко Перес не первый номер в списке команды. Считаю, что вторым номером является Гуаньюй Чжоу.

Чжоу работает с моторами «Феррари» в качестве резервного пилота, он быстро привыкнет к тому, как устроены системы в «Кадиллаке». Кроме того, Перес и Гуаньюй принесут много денег команде. А эти деньги можно вложить в дальнейшее развитие машины», — приводит слова Монтойи RacingNews365.