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Вильнёв считает Норриса фаворитом в борьбе за титул в 2025 году

Вильнёв считает Норриса фаворитом в борьбе за титул в 2025 году
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Чемпион мира 1997 года, бывший гонщик Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мнением о чемпионской схватке сезона-2025.

«Я по-прежнему считаю, что Ландо Норрис является небольшим фаворитом в борьбе за титул чемпиона мира, если он сможет восстановиться психологически. Следующие две-три гонки будут очень показательны с точки зрения психологического состояния Норриса. Сейчас Пиастри на уровне Ландо, он не откатится назад. Может, чуть-чуть прибавит, ведь он всё лучше с каждым разом. Битва между двумя пилотами стала более равной.

Сможет ли Ландо вернуться к прошлогодней форме, став догоняющим? Или же развалится? Сложно сказать. Но если он развалится, то Пиастри станет чемпионом мира», — приводит слова Вильнёва GPblog.

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