Вильнёв: не Пиастри залез в голову Норриса, а сам Ландо

Чемпион мира 1997 года, бывший гонщик Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мнением о чемпионской схватке сезона-2025 между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Я не думаю, что Пиастри залез в голову Норриса, Ландо сам сделал это. В прошлом году Норрис начинал не в статусе фаворита, он не должен был ни побеждать, ни бороться за титул. Не было никакого давления. Но затем оно стало нарастать. В этом году он всю зиму думал: «О, это мой большой шанс. Сейчас или никогда».

Ландо начал сезон под другим давлением и не очень с ним справился. Он быстрее Пиастри, но отстаёт по количеству очков. Ландо допускает много мелких ошибок, а пелотон очень плотный. Теряя больше, чем одну позицию, ты теряешь сразу пять. И это большие очки. Оскар сделал шаг вперёд, а Норрис — шаг назад. В этом вся разница», — приводит слова Вильнёва Crash.