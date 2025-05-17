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Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: квалификация, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: квалификация, онлайн-трансляция
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В субботу, 17 мая, состоится квалификация к основной гонке седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Её начало запланировано на 17:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации, которая будет доступна по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:14.670
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.034
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.137

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 131 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 115 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (99).

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