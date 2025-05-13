Мартин Брандл получил престижную британскую награду

Бывший гонщик Формулы-1, ныне комментатор Sky Sports и эксперт Мартин Брандл получил престижную награду в Великобритании, сообщает Sky Sports.

Брандлу был вручён Орден Британской империи во время церемонии интронизации, которая прошла во вторник, 13 мая, в Виндзорском замке. Брандл получил награду из рук принца Уэльского.

Орден британской империи является второй по значимости наградой в британской системе.

Напомним, в прошлом году такой же орден получил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер за заслуги в автоспорте. Что касается Брандла, то его награда была вручена за заслуги в автоспорте и спортивном вещании.