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Мартин Брандл получил престижную британскую награду

Мартин Брандл получил престижную британскую награду
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне комментатор Sky Sports и эксперт Мартин Брандл получил престижную награду в Великобритании, сообщает Sky Sports.

Брандлу был вручён Орден Британской империи во время церемонии интронизации, которая прошла во вторник, 13 мая, в Виндзорском замке. Брандл получил награду из рук принца Уэльского.

Орден британской империи является второй по значимости наградой в британской системе.

Напомним, в прошлом году такой же орден получил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер за заслуги в автоспорте. Что касается Брандла, то его награда была вручена за заслуги в автоспорте и спортивном вещании.

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