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ФИА планирует изменить требования к кандидатам на пост президента организации — инсайдер

ФИА планирует изменить требования к кандидатам на пост президента организации — инсайдер
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Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует внести поправки в требования к кандидатам на пост президента организации. Об этом сообщает инсайдер Эндрю Бенсон.

Как информирует источник, одной из главных поправок станет то, что кандидат в президенты Федерации должен будет не иметь в досье ничего, что может поставить под сомнение профессиональную честность. В частности, речь идёт о потенциальном конфликте интересов.

Напомним, помимо нынешнего президента ФИА, который и лоббирует эти поправки, на пост в конце года планировал претендовать Карлос Сайнс-старший, сын которого выступает в Формуле-1, что и создаёт тот самый пресловутый конфликт интересов.

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