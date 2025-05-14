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Ален Прост дал совет Ландо Норрису

Ален Прост дал совет Ландо Норрису
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Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост сравнил пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Всё в автоспорте решается на трассе. Главную роль играют инстинкты и природный талант. Но нельзя сбрасывать со счетов психологический фактор. Так было и в году, когда выступал я, но сейчас психологическая составляющая стала важнее из-за эпохи соцсетей. Многие гонщики выставляют напоказ свою жизнь за пределами трассы, рассказывают о каждом своём шаге. И это приводит к дополнительному прессингу. Правильнее поступают гонщики, которые ведут себя тихо.

Посмотрите на Пиастри. Он практически не активничает в соцсетях, мы мало что знаем о его личной жизни. Такого подхода ему следует придерживаться и дальше. Норрис же, напротив, постоянно находится в соцсетях и делится видео из ночных клубов. Мало того, после ошибок на трассе он признаёт свои промахи. Чем больше ты открыт для публики, тем ты уязвимее. Я уважаю Ландо. Но ему стоит вести себя тихо, чтобы не делать себя слабее в глазах соперников и публики», — приводит слова Проста L'Équipe.

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