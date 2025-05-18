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Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55

Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55
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В воскресенье, 18 мая, состоится гонка седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Заезд стартует в 16:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 131 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 115 баллов. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (99).

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