Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55

В воскресенье, 18 мая, состоится гонка седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Заезд стартует в 16:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 131 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 115 баллов. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (99).