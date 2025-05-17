Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

В воскресенье, 18 мая, пройдёт гонка седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Заезд стартует в 16:00 по московскому времени. Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports.Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории России не будет. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 131 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 115 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (99).