Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 18 мая, пройдёт гонка седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Заезд стартует в 16:00 по московскому времени. Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports.Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

Официальной трансляции на территории России не будет. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 131 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 115 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (99).

Материалы по теме
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android