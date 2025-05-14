Фото: Карлос Сайнс в компании двух актрис появился на открытии Каннского кинофестиваля

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс появился на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля. В этом году мероприятие будет проходить в период с 13 по 24 мая. На красной дорожке испанского гонщика сопровождала американская актриса с испанскими корнями Ева Лонгория.

Фото: Lorenzo Franzoni/Getty Images

Также Сайнс был замечен в компании актрисы Хайди Клум.

Фото: Tristan Fewings/Getty Images

После шести этапов нынешнего сезона Сайнс занимает 13-е место в общем зачёте пилотов. На счету испанского гонщика семь очков. Лидером чемпионата является австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 131 балл.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 16 по 18 мая.

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