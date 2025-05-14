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Эдриан Ньюи прояснил свою роль в работе над болидом «Астон Мартин» 2025 года

Эдриан Ньюи прояснил свою роль в работе над болидом «Астон Мартин» 2025 года
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Знаменитый конструктор Эдриан Ньюи ответил на вопрос по поводу своей роли в работе над машиной «Астон Мартин» 2025 года. Ранее Ньюи говорил, что сфокусирован на работе с болидом 2026 года.

«Имею ли я какое-либо отношение к AMR 25? Лоуренс [Стролл], естественно, хочет, чтобы в 2025 году мы выступили как можно лучше, поэтому небольшая команда всё ещё работает над автомобилем этого года в том, что касается аэродинамики. Я провёл несколько бесед за ланчем с этой небольшой группой, в ходе которых мы обсуждали машину и то, что можем с этим сделать.

Что насчёт Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо? Я также много беседовал с Лэнсом и Фернандо, выслушал их мнение о сильных и слабых сторонах нынешней машины, о соответствии между поведением машины и данными симулятора. Пилоты – важная часть цикла обратной связи, которая определяет инженерную структуру и подход к работе», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».

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