«Теперь он ответил». Роб Смедли назвал пилота Ф-1, который доказал свой высокий уровень

Бывший инженер нескольких команд Формулы-1 Роб Смедли поделился мнением о гонщике «Уильямса» Александере Албоне.

«Теперь у «Уильямса» есть два очень хороших пилота. В отношении Алекса Албона задавалось много вопросов о том, насколько он хорош. С тех пор как он ушёл из «Ред Булл», насколько сильными были гонщики, с которыми он выступал, особенно в начале его пути? Теперь Карлос ответил на этот вопрос, не так ли? Мы знаем, насколько хорош Карлос. Для меня он один из лучших пилотов на стартовой решётке. Он определённо тот парень, который станет чемпионом, окажись в его распоряжении классная машина», — приводит слова Смедли F1oversteer со ссылкой на F1 Nation.

В настоящий момент в активе Албона 14 очков в общем зачёте пилотов. У его напарника Карлоса Сайнса семь баллов. Они занимают девятое и 13-е место соответственно.

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