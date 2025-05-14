Эдриан Ньюи рассказал, как относится к регламенту Формулы-1 2026 года

Звёздный британский конструктор Эдриан Ньюи высказался о новом регламенте Формулы-1, готовящемся вступить в силу в 2026 году.

«Мои мысли о регламенте 2026 года схожи с тем, что я думал об изменении правил в 2022-м. Поначалу мне казалось, что правила настолько строги, что в них не осталось места, но затем вы начинаете в них погружаться и понимаете, что здесь больше гибкости, чем казалось на первый взгляд. И мы наблюдали это в начале 2022 года, кода команды пошли по разным путям. Сейчас, спустя четыре сезона, они, очевидно, сошлись, но изначально это было не так.

Думаю, вероятность того, что в 2026 году мы увидим нечто похожее на 2022-й, высока. Правила достаточно гибки, и я уверен, что решения будут разными. Некоторые из них будут отброшены в течение первых двух-трёх лет», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».