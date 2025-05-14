Вассёр высказался о недовольстве Хэмилтона после просьбы пропустить Леклера в Майами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий относительно недовольства обоих пилотов команды, которое те выражали во время гонки Гран-при Майами. Льюис Хэмилтон после просьбы пропустить Шарля Леклера заявил: «Хотите, чтобы я пропустил и Сайнса?» Монегаск, в свою очередь, признался, что был очень зол и после Гран-при в команде нужно многое обсудить.

«Я полностью понимаю это разочарование. Они чемпионы и хотят побеждать. Когда им говорят пропустить товарища по команде, это нелегко. Ещё никогда в жизни – и, поверьте, я сталкивался с подобными ситуациями много раз – не видел, чтобы кто-то говорил: «Конечно, вообще не вопрос, уступаю позицию, не проблема». Такие ситуации расстраивают, потому что гонщики чувствуют, что отдают позицию. Но мы сделали это исключительно в интересах команды», — приводит слова Вассёра Motorsport-Total.

Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Майами: