Вассёр: меня не волнует, что Хэмилтон говорит со СМИ

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признался, что старается поддерживать доверительные отношения с обоими гонщиками, Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, чтобы исключить вероятность какого-то недопонимания. После Гран-при Майами Вассёр подошёл к Хэмилтону, приобняв его. Во время гонки британец эмоционально отреагировал на просьбу пропустить вперёд монегаска.

«Меня не волнует, что Льюис говорит со СМИ. Важно, чтобы между нами не было никакого недопонимания. Он может доверять мне, я могу доверять ему — так же, как и Шарлю. Если мне нужно принять решение, я делаю это в интересах «Феррари» и использую для этого информацию, которая у меня есть. У нас нет 30 минут, чтобы просмотреть данные. Мы поговорили, после чего всё стало намного спокойнее», — приводит слова Вассёра Motorsport-Total.

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