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Колапинто поделился ожиданиями от дебюта за «Альпин» в Имоле

Колапинто поделился ожиданиями от дебюта за «Альпин» в Имоле
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Пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто высказался о предстоящем дебюте за команду, который состоится на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Очень рад впервые выступить с декабря. Очень благодарен за возможность, теперь мне нужно показать, на что я способен в машине. Италия – особенное место для меня по ряду причин. Там я дебютировал в Формуле-1 в прошлом году. И теперь я еду в Имолу с «Альпин».

Мне нравится трасса в Имоле. Легендарное место с великолепными поворотами, которые я хочу проехать в машине Формулы-1. Постараюсь внести вклад в ожидания команды на выходных», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Альпин».

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