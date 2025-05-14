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«Давайте начистоту». Марио Андретти — о возможном переходе Переса в «Кадиллак»

«Давайте начистоту». Марио Андретти — о возможном переходе Переса в «Кадиллак»
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Чемпион мира 1978 года Формулы-1 Марио Андретти ответил на вопрос по поводу возможного перехода в команду «Кадиллак» мексиканского гонщика Серхио Переса.

«Безусловно, Серхио является одним из кандидатов. Это всё, что я могу сказать. Он должен быть в этом списке. Не могу разглашать, на каком этапе мы находимся. Полагаю, с нашей стороны это разумно. Выбор несколько ограничен. Давайте начистоту – у многих больших талантов уже есть контракты. К счастью, на рынке всё ещё есть несколько вариантов — три или четыре. Я бы сказал, может быть, три, которые, безусловно, заслуживают того, чтобы их рассмотреть. Мы подходим к этому вопросу очень серьёзно», — сказал Андретти в подкасте Pit Talk.

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