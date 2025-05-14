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Зак Браун назвал команду Ф-1, которая будет в новом сезоне в сильной позиции

Зак Браун назвал команду Ф-1, которая будет в новом сезоне в сильной позиции
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун выразил уверенность, что немецкая команда «Мерседес» окажется в благоприятном положении в следующем сезоне Формулы-1, когда в силу вступит новый технический регламент.

«Сейчас так много разговоров об автомобилях следующего года, однако никто не может быть уверен, кто окажется в лучшем положении. Что касается моей позиции, то я невероятно уверен в «Мерседесе». В последнее время появилось много сторонников того, чтобы правила в части двигателей были скорректированы. Но если кто-то считает себя конкурентоспособным, он не будет хотеть что-то менять. «Мерседес» чувствует себя очень уверенно», — приводит слова Брауна crash.net со ссылкой на De Telegraaf.

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