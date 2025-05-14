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Авторитетный инсайдер назвал причину отсутствия лого на грузовиках «Хайтека» в Имоле

Авторитетный инсайдер назвал причину отсутствия лого на грузовиках «Хайтека» в Имоле
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Авторитетный инсайдер Томас Махер поделился подробностями относительно ситуации с грузовиками команды «Хайтек». Ранее стало известно, что на этап в Имоле они приехали без опознавательных знаков и спонсорских логотипов. Предполагалось, что это может быть связано с недавним арестом Уильяма Оукса – брата основателя команды Оливера Оукса.

«Я узнал, что грузовики прибыли в Имолу без какой-либо фирменной символики в связи со сменой логотипов: новые лого будут нанесены после трёх подряд Гран-при. Кроме того, мне сказали, что сроки удаления старых логотипов не связаны с событиями прошлой недели», — написал Махер на своей странице в социальных сетях.

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