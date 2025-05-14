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Марио Андретти: Херта хочет перехода в Формулу-1

Марио Андретти: Херта хочет перехода в Формулу-1
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Чемпион мира 1978 года Формулы-1 Марио Андретти высказался об американском гонщике Колтоне Херте, которого ранее неоднократно связывали с возможной вакансией в новой команде Формулы-1 «Кадиллак».

«У него были замечательные тесты в Портимао в составе «Макларена». Я читал об этом отчёт Андреа Стеллы. Он действительно хочет этого перехода. Но посмотрим, пока мы оставляем варианты открытыми.

Он отлично выступает на дорожных трассах. Последние пару лет он действительно выступал намного лучше на овалах. Но для меня он в первую очередь блистал именно на дорожниках. Его победы обусловлены чистой скоростью, а это уже что-то», — приводит слова Андретти F1Oversteer.

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