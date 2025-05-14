Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА смягчила наказания гонщиков за использование мата

ФИА смягчила наказания гонщиков за использование мата
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла поправки к спортивному кодексу, ослабляющие штрафы за использование обсценной лексики. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Базовый максимальный штраф за нарушение был снижен вдвое — с € 10 тыс. до € 5 тыс. Кроме того, стюарды теперь могут полностью отменить подобный штраф, если пилот впервые допустил подобное нарушение.

Помимо этого, стюарды получат право разграничивать обстоятельства, в которых было допущено нарушение — штрафы официально станут выписываться только за использование нецензурных выражение во время пресс-конференций, в то время как спонтанные комментарии пилотов на трассе будут расцениваться как сделанные в «не контролируемой ФИА среде».

Материалы по теме
ФИА планирует изменить требования к кандидатам на пост президента организации — инсайдер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android