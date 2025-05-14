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Эксперт назвал две важнейшие гонки для «Ред Булл» в сезоне-2025

Эксперт назвал две важнейшие гонки для «Ред Булл» в сезоне-2025
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Нидерландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел высказался о титульных перспективах действующего и четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«В Имоле случится первый шаг, в Барселоне — второй. Если машины «Ред Булл» не будет на одном уровне с «Маклареном», то они действительно могут отправить притязания на титул в мусорную корзину. Но нет ничего более изменчивого, чем Формула-1. Мы сами видели это на примере Макса, в том числе и в предыдущие годы, как ему каким-то образом удаётся набирать важные очки и при этом действовать умно и стабильно.

Если два «Макларена» усложнят сами себе жизнь борьбой, то Макс может ввязаться в неё. Легко может случиться так, что они сойдут, и тогда он восполнит весь дефицит очков», — приводит слова Коронела RacingNews365.

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