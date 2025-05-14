Монтойя: Сайнс-старший — лучшая кандидатура на замену бен Сулайема

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о возможной победе на выборах президента ФИА Карлоса Сайнса-старшего.

«Мне очень нравится Карлос Сайнс-старший, мы неплохо ладим с ним. Если он станет президентом ФИА, то Формулу-1 могут ждать хорошие перемены. Сейчас, когда люди видят, что в Формуле-1 что-то идёт не так, то во всём винят Мохаммеда бен Сулайема. Правила о нецензурной брани раздражают очень многих. Бен Сулайем из-за этого потерял доверие людей. Если его все ненавидят в Формуле-1, разве это не влияет на результаты будущего голосования?

Может ли Карлос Сайнс-старший выиграть выборы? Я не знаю. Но из всех вариантов на замену бен Сулайема кандидатура Сайнса является лучшей. Карлос Сайнс-младший выступает за «Уильямс», я не вижу поводов для возникновения проблемы и конфликта интересов. Разве что Сайнс-младший сделает что-то, а его отец вмешается в работу стюардов. В остальном поводов для проблем нет», — приводит слова Монтойи RacingNews365.