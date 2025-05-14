«Мог не войти в завтрашний день». Мазепин сильно пострадал, занимаясь экстримом

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин сообщил в соцсетях, что он серьезно пострадал, занимаясь экстремальным спортом. Россиянин выложил видео из больницы.

«За пару дней отсутствия в активной жизни пришли хорошие осознания. Наверное, пришло время пересмотреть моё отношение к экстремальному спорту. Я никогда не говорил «нет» и не брал в расчёт риск, но по ходу так дальше больше нельзя, в этот раз было слишком близко, чтобы по глупости не войти в завтрашний день», — написал на своей странице в социальной сети Никита Мазепин.

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».