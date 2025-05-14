«Цифру взяли из воздуха». Хорнер — о снижении минимального веса болидов в 2026 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу серьёзного снижения минимального веса болидов по техническому регламенту на сезон-2026.

«Есть ощущение, что цифры минимального веса болидов были взяты из воздуха. Новые двигатели будут значительно тяжелее, при этом минимальный допустимый вес болида прилично снижается. Так что перед каждой командой будет стоять чрезвычайно сложная задача.

Это обойдётся командам в колоссальные суммы. Но все в равных условиях. И каждой команде предстоит делать выбор относительно того, как снизить вес болида до минимального. Вес болида влияет на время прохождения круга. Каждые 10 кг — это 0,35 секунды с круга. И всем командам будет очень сложно достичь минимального веса», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Напомним, со следующего сезона вес будет снижен практически на 80 кг — до 724 кг.