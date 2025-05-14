«Он что-то нашёл». Хилл сделал вывод по словам Ньюи о новом регламенте

Чемпион Формулы-1 1996 года англичанин Деймон Хилл выразил мнение, что звёздный британский конструктор Эдриан Ньюи нашёл лазейку в техническом регламенте Формулы-1 2026 года. Такое мнение Деймон Хилл высказал, ознакомившись с первым интервью Ньюи после прихода в команду «Астон Мартин».

«Хм, он что-то нашёл», — написал Деймон Хилл на своей странице в социальной сети, оставив ссылку на интервью Ньюи.

Напомним, в 2026 году технический регламент Формулы-1 будет кардинально изменён. Ньюи пришёл в команду «Астон Мартин» из «Ред Булл» и сосредоточен на работе над машиной именно следующего сезона.

Ранее Ньюи заявил, что правила 2026 года являются достаточно гибкими.