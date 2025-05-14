Вильнёв: Ферстаппен — своего рода Криштиану Роналду

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о действующем и четырёхкратном обладателе титула Максе Ферстаппене.

«Дело не в деньгах. Макс Ферстаппен может просить всё, что захочет, и что бы он ни попросил, он этого стоит. Любая команда, в которую он перейдёт, будет успешна. Он своего рода Криштиану Роналду. Он на абсолютной вершине. Лучший из лучших. Он меняет команды. Есть много хороших гонщиков, но не так много тех, кто действительно способен переломить ситуацию.

Ценность, которую приносит Макс, в основном заключается в его гоночном качестве и его трудовой этике. ы никогда не увидите его грустным, он никогда не устаёт. Пока у него есть страсть, он будет продолжать гонять. Кажется, у него нет страсти ни к чему другому. Так почему он должен останавливаться? Он может сделать перерыв, у него есть такая возможность. Это даст ему возможность оценить расклад сил», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.