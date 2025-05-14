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Руководитель «Астон Мартин» высказался о проблемах команды на первых гонках сезона-2025

Руководитель «Астон Мартин» высказался о проблемах команды на первых гонках сезона-2025
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Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался о проблемах команды и пути их решения.

«Мы не можем отрицать, что это была очень тяжёлая первая четверть сезона. Производительность машины не была на том уровне, на котором мы хотели бы, чтобы она была. Однако мы многому научились, выяснили, что работает, а что нет, и это касается не только машины, но и всей организации.

Мы определили области, в которых нам нужно прибавить. Некоторые можно исправить быстро, а некоторые потребуют времени, усилий и решимости, чтобы довести нас до момента, когда мы снова сможем регулярно зарабатывать очки в чемпионате», — приводит слова Кауэлла официальный сайт команды.

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