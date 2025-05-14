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Оскар Пиастри получил премию имени Лоренцо Бандини

Оскар Пиастри получил премию имени Лоренцо Бандини
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал обладателем престижной премии имени Лоренцо Бандини. Об этом сообщает Quotidiano.

Вручение премии состоялось сегодня, 14 мая, в Бризигелле.

Напомним, в прошлом году обладателем премии стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, а за год до этого награду получил напарник Пиастри по «Макларену» Ландо Норрис.

Напомним, премия присуждается ежегодно, за достижения, показанные в прошедшем сезоне, как правило, наиболее успешному среди дебютантов Формулы-1.

Пиастри в настоящий момент лидирует в чемпионате мира 2025 года, набрав 131 очко и на 16 баллов опережая идущего вторым Норриса.

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