Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи.

«Здорово, что перед очередным тройником был перерыв. На этой неделе я вернулся на базу и успел поработать на симуляторе. Сейчас команда делает всё, от неё зависящее, рассчитывая на прогресс. В Имоле очень олдскульная трасса, она техничная, мне нравится выступать здесь. Обгонять здесь довольно сложно, так что квалификация будет иметь решающее значение.

Нас будет ждать 400-я гонка в истории команды. Нам есть чем гордиться, мы смогли побить огромное количество рекордов, так что мы с удовлетворением можем оглянуться назад, нацеливаясь на новые успехи в будущем», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.