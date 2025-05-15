Юки Цунода: мы подготовили некоторые обновления к Имоле

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи.

«С нетерпением жду возвращения в Европу. Давно называю Италию своим вторым домом, так что ценю каждую минуту, которую удаётся при нашем сумасшедшем графике здесь провести. Надеюсь, на этой неделе всем в команде удастся насладиться вкусной пиццей и пастой, а мы добьёмся хорошего результата.

После Майами у нас появилось понимание, что нам нужна более сбалансированная машина, так что мы подготовили некоторые обновления к Имоле. Надеюсь, это приведёт к прогрессу. Я уверен в машине, я знаю, что нужно делать. Это особенный уикенд, 400-я гонка для команды, так что я с нетерпением жду его», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.