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«Всё в порядке?» Ральф Шумахер раскритиковал Ферстаппена за тесты на «Нюрбургринге» на GT3

«Всё в порядке?» Ральф Шумахер раскритиковал Ферстаппена за тесты на «Нюрбургринге» на GT3
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал 27-летнего пилота и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» за работу на машине «Феррари» категории GT3 на трассе «Нюрбургринг».

«Если бы я был руководителем команды, то спросил бы Ферстаппена, всё ли у него в порядке? Делать что-то подобное именно на «Северной петле» не очень разумно. Знаю, что для многих это точка зрения, которую они не хотят слышать, но я считаю эту трассу невероятно опасной. Так оно и есть, особенно на этом классе машин и на таких скоростях.

Я вспоминаю те времена, когда гонки DTM были запрещены, потому что эти машины ехали слишком быстро, но сегодняшние автомобили GT3 также безумно быстры, и всё происходит буквально за мгновение. Что-то происходит быстрее, чем вы думаете. Заниматься подобным на остальных трассах — это хорошо, но для большинства людей «Северная петля» по-прежнему представляет собой самую большую опасность», — приводит слова Шумахера издание Racingnews365.

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