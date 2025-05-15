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Эдриан Ньюи высказался о двигателях Формулы-1 2026 года

Эдриан Ньюи высказался о двигателях Формулы-1 2026 года
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Известный британский конструктор Эдриан Ньюи, работающий в команде Формулы-1 «Астон Мартин», высказался о новых силовых установках «Королевских гонок», которые появятся в 2026 году вместе с изменённым техническим регламентом.

«Как новые аэродинамические правила, так и регламент по силовым установкам открывают новые возможности. Я ожидаю увидеть разнообразие аэродинамических решений, и в начале может присутствовать колебание в производительности двигателей по всей стартовой решётке – что и произошло, когда в 2014 году впервые вступил в силу регламент, связанный с гибридными установками», — приводит слова Ньюи издание Racingnews365.

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