Эдриан Ньюи высказался о двигателях Формулы-1 2026 года

Известный британский конструктор Эдриан Ньюи, работающий в команде Формулы-1 «Астон Мартин», высказался о новых силовых установках «Королевских гонок», которые появятся в 2026 году вместе с изменённым техническим регламентом.

«Как новые аэродинамические правила, так и регламент по силовым установкам открывают новые возможности. Я ожидаю увидеть разнообразие аэродинамических решений, и в начале может присутствовать колебание в производительности двигателей по всей стартовой решётке – что и произошло, когда в 2014 году впервые вступил в силу регламент, связанный с гибридными установками», — приводит слова Ньюи издание Racingnews365.