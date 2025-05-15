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«Побил рекорд на две секунды». Марко впечатлён тестами Ферстаппена на «Феррари» GT3

«Побил рекорд на две секунды». Марко впечатлён тестами Ферстаппена на «Феррари» GT3
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал заезды 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена за рулём машины «Феррари» категории GT3 на трассе «Нюрбургринг».

«Гонки GT — его большая любовь, и у него есть своя команда. Макс сказал мне, что побил рекорд на две секунды после трёх кругов и знал время прохождения каждого круга и всё о работе подвески. Он был едва ли не более внимателен к деталям, чем к своей машине Формулы-1», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал Макса за езду на «Северной петле» за рулём «Феррари».

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