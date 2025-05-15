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Хельмут Марко рассказал о вкладе Макса Ферстаппена в развитие молодых пилотов

Хельмут Марко рассказал о вкладе Макса Ферстаппена в развитие молодых пилотов
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко оценил вклад 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена в развитие молодых пилотов.

«Макс руководит командой в симрейсинге и теперь хочет посадить одного из своих лучших пилотов за руль автомобиля GT. Это активное продвижение молодых талантов. Потому что в наши дни целый сезон в картинге стоит € 250 тыс. А сколько стоит оборудование для симрейсинга? В общей сложности, возможно, от € 30 тыс. до € 50 тыс.

Макс также занимается разработкой и развитием программного обеспечения для симуляторов, используемых командами Формулы-2 и Формулы-3», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

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