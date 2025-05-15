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Вильнёв: Цунода не поможет «Ред Булл» в разработке машины

Вильнёв: Цунода не поможет «Ред Булл» в разработке машины
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о действующем боевом пилоте «Ред Булл» японце Юки Цуноде.

«Юки Цунода справляется лучше Лиама Лоусона, но я не жду, что он поможет в разработке машины. Для этого нужен другой настрой, и я не думаю, что он находится на этом уровне.

Ферстаппен не будет делить нагрузку, это не для него. Вы могли увидеть это в Сузуке. Один пошёл по безопасному пути, и это оказалось ошибочно. Другой решился на максимум, и это сработало», — приводит слова Вильнёва Vision4Sport.

Ранее Жак Вильнёв высказался о Ферстаппене.

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