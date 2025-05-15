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Расселл поддержал Антонелли перед первой домашней гонкой Ф-1 для итальянца

Расселл поддержал Антонелли перед первой домашней гонкой Ф-1 для итальянца
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28-летний британской гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» в социальных сетях поддержал своего напарника и дебютанта «Королевских гонок» в сезоне-2025 Андреа Кими Антонелли перед Гран-при Эмилии-Романьи, который станет для итальянца первым домашним этапом.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Наслаждайся своей первой домашней гонкой, которая всегда будет особенной!!» — написал Джордж.

Седьмой этап Формулы-1 в Имоле пройдёт с 16 по 18 мая. После шести Гран-при у «Мерседеса» 141 очко и второе место в Кубке конструкторов. У Расселла — 93 балла и четвёртая позиция в личном зачёте, а у Антонелли — 48 очков и шестое место.

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