«Полная чушь». Марко категорично отреагировал на слухи об увольнении Хорнера из «Ред Булл»

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи об увольнении руководителя австрийского коллектива Кристиана Хорнера после седьмого этапа «Королевских гонок» Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это полная чушь. Похоже, кто-то хочет снова заявить о себе. У нас в команде всё остаётся по-прежнему», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Хорнер стал руководителем «Ред Булл» в 2005 году, с дебюта австрийцев в Формуле-1. И с того времени неизменно остаётся на своей должности.

За этот период «Ред Булл» шесть раз становился обладателем Кубка конструкторов (2010-2013 и 2022-2023), а два пилота коллектива смогли стать четырёхкратными чемпионами. Себастьян Феттель с 2010-го по 2013-й и Макс Ферстаппен с 2021-го по 2024-й.