«Никогда не говори «никогда». Антонелли — о шансах выступить за «Феррари»

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий «Мерседес», высказался о возможности выступить за «Феррари».

«В детстве я, как и все остальные, болел за «Феррари». Но когда поступил звонок от Тото, мы все в семье подумали, что такое случается не каждый день.

Боно [Питер Боннингтон] каждый день ест только карри. Моя задача будет заключаться в том, чтобы добавить в команду немного итальянских традиций. Я решил, что в пятницу принесу лазанью для всех. Всего будет около 100 блюд. Их будет нелегко приготовить, но я это сделаю.

Что касается критики, то, когда ты совсем юный, все дают тебе советы и критикуют тебя. Я должен был понять, что не стоит слушать всех подряд.

Переход в «Феррари»? Сейчас мы довольны своим выбором «Мерседеса». В будущем никогда не говори «никогда», — приводит слова Антонелли издание Corriere della Sera.