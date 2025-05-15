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Леклер пропустит медиадень в Имоле из-за плохого самочувствия — «Феррари»

Леклер пропустит медиадень в Имоле из-за плохого самочувствия — «Феррари»
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив Формулы-1 «Феррари», пропустит день общения со СМИ, который пройдёт в четверг, 15 мая.

«Шарль плохо себя чувствует и не посетит сегодня трассу. Он отдохнёт и сосредоточится на восстановлении, и мы ожидаем, что он будет в кокпите уже завтра», — сообщили в пресс-службе итальянского коллектива.

После шести этапов «Королевских гонок» в сезоне-2025 у «Феррари» 94 очка и четвёртое место в Кубке конструкторов. У Леклера в активе 53 балла, он занимает пятое место в личном зачёте. У его напарника и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона 41 очко и седьмое место.

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