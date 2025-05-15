В «Форде» ответили, останутся ли они с «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена

Марк Рашбрук, руководитель отделения Ford Performance автоконцерна «Форд», высказался об условиях сделки с командой Формулы-1 «Ред Булл».

«Везде, где мы соревнуемся, мы хотим иметь лучшую команду с лучшими гонщиками и лучшими людьми. Но подписывали ли мы контракт с кем-то конкретным? Нет, поскольку мы понимаем, что контракт долгосрочный, люди поменяются.

Хотим ли мы, чтобы Макс остался в 2026 году? Конечно. Он – чемпион. Он отличный человек, он тянет за собой всю команду, однако сбежим ли мы, если Макс покинет команду? Нет. Мы настроены решительно», — приводит слова Рашбрука издание Motorsport.

Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами: