«С трудом могу это представить». Ральф Шумахер — о возможном увольнении Хорнера

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер отреагировал на слухи о возможном увольнении руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера после седьмого этапа «Королевских гонок» — Гран-при Эмилии-Романьи.

«Все надеются, что его уберут после Имолы, но я с трудом могу представить это. Мы ещё не пережили начало сезона и не увидели то, что они покажут при новом регламенте 2026-го. Не представляю, с чего бы это вдруг могло взяться», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Total.

На счету австрийского коллектива после шести этапов в сезоне 2025 года 105 очков и третье место в Кубке конструкторов.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая в Имоле.