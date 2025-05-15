Р. Шумахер: в «Ред Булл» только Макс Ферстаппен зарекомендовал себя в положительном свете

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о форме «Ред Булл» в сезоне 2025 года.

«Вообще, пока что только Макс Ферстаппен зарекомендовал себя в «Ред Булл» в положительном свете из-за своего экстра-класса. Но на этом всё. Для их автомобиля был только один положительный момент — Япония. За свою карьеру я редко сталкивался с тем, чтобы команда могла вернуться в борьбу за титул после таких колоссальных проблем на старте.

У них явно неправильное понимание концепции болида. У Пьера Ваше в теории получается идеальная машина, но он всё ещё не способен найти сочетание способностей машины и пилота», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Total.