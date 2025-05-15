Ф-1 может убрать Гран-при Канады после 2029 года — Le Journal de Montreal

Формула-1 может закрыть Гран-при Канады после 2029 года, сообщает издание Le Journal de Montreal.

Напомним, ранее стало известно, что руководство престижнейшей гоночной серии мира продлило контракт с организаторами этапа в Монреале с 2029 до 2031 года из-за пропущенных ивентов в пандемию коронавируса, однако, по информации ресурса, это соглашение может быть расторгнуто.

В качестве причин называется провал Гран-при Канады – 2024 (зрители жаловались на проблемы с пропуском и просмотром), а также низкая, по мнению Ф-1, сумма ежегодного взноса от организаторов, составляющая на данный момент $ 21 млн.

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