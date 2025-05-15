Реплики «Руссо-Балта» и других автомобилей начала XX века проедут по Moscow Raceway

Заезд реплик автомобилей начала XX века откроет первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 24 мая на подмосковном автодроме Moscow Racewaу. Заезд реплик ретроавтомобилей, участвующих в съёмках фильма «Битва моторов», запланирован на 16:30 — за час до старта самой гонки. В заездах примут участие: «Руссо-Балт С24/55» — участник гонки в Монако 1912 года, гоночный Blitzen Benz и гоночный «Руссо-Балт», известный также как «Русский огурец», созданных по историческим чертежам. Автомобили были построены конструкторским бюро Игоря Ермилина.

«Уникальная и увлекательная работа, выполненная практически по фотографиям, позволившая проникнуться красотой этих автомобилей и окунуться в мир того времени «первых». Я благодарен судьбе, что моя команда может участвовать в проекте, раскрывающем поучительную страницу истории России. Участие в работе над автомобилями позволило оказаться за кулисами масштабного, сложного и невероятно красивого проекта. Прикосновение к «магии кино» — ни с чем не сравнимое удовольствие, и оно дало нам понимание, насколько это непростая, но вдохновляющая работа для всех участников проекта», — отметил Игорь Ермилин.

Гоночный «Руссо-Балт» Фото: «Централ Партнершип»

Картина «Битва моторов» основана на реальной истории. В центре сюжета — судьба Андрея Нагеля, энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения. В начале XX в., несмотря на скептицизм окружающих и жёсткую конкуренцию с зарубежными производителями, он берётся за амбициозный проект — разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием — легендарное ралли Монте-Карло и выживание в мире, где господствуют европейские автомобильные гиганты.

Главные роли исполнили Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Гарбузов, Ехезкель Лазаров, Сергей Волков, Антон Рогачёв, Алексей Розин и другие. Фильм «Битва моторов» выйдет во всех кинотеатрах страны осенью 2026 года.