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Карлос Сайнс высказался по поводу желания отца участвовать в президентских выборах ФИА

Карлос Сайнс высказался по поводу желания отца участвовать в президентских выборах ФИА
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс-младший выразил слова поддержки в адрес своего отца Карлоса Сайнса-старшего, который планирует принять участие в президентских выборах ФИА.

«Я его сын, и у меня, конечно, немного предвзятое мнение по этому поводу, но лично мне не приходит в голову более подходящая кандидатура на эту должность, чем человек, который пережил все дни картинга со своим сыном. Мы провели с ним в одноместных гонках четыре или пять лет, он прекрасно знает, насколько сложна, дорога́ и крута эта лестница.

Уверен, что при принятии каких-либо решений отец всегда будет руководствоваться здравым смыслом в первую очередь и всегда примет самое правильное решение из имеющихся вариантов», — приводит слова Сайнса-младшего Мotorsport Week.

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